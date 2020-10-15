Тверские священнослужители посещают специальные курсы. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Священнослужители Тверской епархии повышают квалификацию - посещают курсы, организованные епархиальным отделом религиозного образования и катехизации. На двух последних пройденных лекциях изучались вопросы литургики и миссиологии.

Лекцию по литургике (богословской дисциплине, изучающей христианское церковное богослужение, где главное место занимает Божественная Литургия) читал магистр богословия, настоятель храма преподобного Серафима Саровского иеромонах Дамаскин. Слушателям рассказали об актуальных вопросах современнои богослужебнои практики Тверской епархии.

Председатель миссионерского отдела иерей Антоний Русакевич прочитал лекции по вопросам миссионерской работы на приходах. В лекции затронули даже работу, которую священнослужители должны вести в интернете.