В Тверской области отремонтировали еще один участок дороги Дубна - Кимры – Горицы

Отремонтирован и введён в эксплуатацию участок дороги от села Горицы в сторону города Кимры. Фото: ПТО

Отремонтирован и введён в эксплуатацию участок дороги от села Горицы в сторону города Кимры. Всего - 20 км.

Общая протяженность автотрассы составляет 60,6 км. Она соединяет Тверскую и Московскую области, а также обеспечивает связь Кимр с восточными и северо-восточными террториями региона.

В следующем году работы продолжат и отремонтируют еще 27 км трассы. Целиком дорогу приведут в порядок в 2022-м.

Ремонт трассы ведется по нацпроекту.

Всего в 2020 году по нему приведено в порядок 153,6 км автодорог регионального значения: это участки трасс Осташков - Селижарово - Ржев, Красномайский - Фирово, Тверь - Бежецк - Весьегонск - Устюжна, Торжок - Осташков, Дубна - Кимры - Горицы, Тверь - Рождествено - 1-е Мая - Ильинское, «Москва - Рига» - Андреаполь - Пено - Хитино.

Губернатор Игорь Руденя в своей политике уделяет огромное значение совершенствованию дорожно-транспортной сети региона.