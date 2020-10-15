Стало известно, сколько хлебозаводов и пекарен в Тверской области

Хлеб - всему голова! Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

В преддверии Всемирного дня хлеба, который отмечается 16 октября, Тверьстат поделился информацией о производстве хлеба в Тверской области.

На 1 октября 2020 года производством хлеба и хлебобулочных изделий в регионе занимались 62 организации.

Подавляющее большинство хлебопекарных компаний - это крупные и средние предприятия. Таких в Тверской области 91%. Малые и микрокомпании занимают 9% этого бизнеса.

Несмотря на все сложности, связанные с коронавирусом, хлебопекарная отрасль работает почти не снижая оборотов. За девять месяцев 2020 года, по сравнению с тем же периодом 2019-го, производство хлеба в Тверской области снизилось всего на 0,7%.