Колбаса дорожает в Тверской области

Цены на копченую колбасу выросли почти на 5,5%. Фото: Михаил ФРОЛОВ

По данным статистического ведомства, за последнюю отчетную неделю (с 6 по 12 октября) в регионе больше всего подорожала полукопченая и варено-копченая колбаса. Цены на эти изделия мясоперерабатывающей промышленности выросли на 5,4%. В среднем за кило такой колбасы в магазине придется заплатить почти 556 рублей.

А вот вареная колбаса и сосиски с сардельками подорожали не так существенно - на 1,7% и 1,9% соответственно.

За неделю также выросли цены на сахар-песок (+4,7%), картофель (+4,1%), куриные яйца (+3,9%), репчатый лук (+2,7%).

Повезло сладкоежкам: скинули в цене больше всего шоколадные конфеты (-2%). Немного дешевле также стали маргарин (-1,8%) и чай (-1%).