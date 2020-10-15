Тверская полиция опровергла фейк о грабителях, усыпляющих жертв медицинскими масками

В Твери полиция развенчала фейк про грабителей, раздающих маски со снотворным. Фото: Мария ЛЕНЦ

Сегодня в нескольких сообществах в соцсетях, а также в аккаунтах мессенджеров появились данные о том, что на территории Тверской области действуют мошенники, которые раздают на улицах маски, пропитанные химикатами с наркотическим действием. После того, как жертва надевает такое средство индивидуальной защиты, злоумышленники грабят квартиру пострадавшего, воспользовавшись его беспомощностью. В областном МВД сообщили, что это ложная информация, и просят граждан не вестись на такие фейки.

Причём злоумышленники, создающие фейковую информацию, специально обвиняли местные власти в сговоре с выдуманными мошенниками. Полицейские раскрыли провокацию и предупредили население, что это ложь.

– Данная информация не соответствует действительности. Подобных фактов на территории Тверской области не зарегистрировано. Полиция призывает граждан проявлять бдительность и ориентироваться только на официальные источники информации, – сообщают в пресс-службе МВД России по Тверской области.