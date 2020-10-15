Мост через Тьмаку в Твери готов на 85%

Объект готов на 85% Фото: администрация Твери

В Твери на завершающий этап вышли строительные работы по возведению пешеходного моста через Тьмаку. Основная мостовая конструкция полностью готова, на следующей неделе подрядчик начнет устанавливать перила.

По состоянию на 14 октября завершено возведение мостовой конструкции, пролётное строение установлено на опорные части в проектном положении. Рабочие заняты прокладкой внутренних сетей канализации, подготовкой покрытия моста под укладку слоя гидроизоляции, устройством основания пешеходной дорожки к мосту вдоль здания гимназии № 6.

По данным подрядчика, общая готовность всего объекта составляет порядка 85%.

Напомним, новый мост соединит набережную Михаила Тверского и Остров Памяти и станет частью городских туристических маршрутов.