В Твери нашли противотанковую мину

Взрывоопасный снаряд обезвредили Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

15 октября группой специальных (взрывных) работ аварийно-спасательной службы Тверской области в Твери найдена и обезврежена противотанковая мина ТМ46 времен Великой Отечественной войны.

Где именно был обнаружен снаряд, не уточняется.

ГУ МЧС России по Тверской области напоминает жителям и гостям Верхневолжья, что при обнаружении взрывоопасного предмета небходимо отойти на безопасное расстояние, предупредить окружающих о возможной опасности, немедленно сообщить о находке в полицию по телефону "02" или в единую службу спасения по телефону "101" и "112".