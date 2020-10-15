Владимир Путин наградил настоятеля самого древнего храма Тверской области

Отец Алексий Злобин служит в Тверской епархии уже больше 65 лет. Фото: Тверская епархия.

Президент России Владимир Путин подписал Указ «О награждении государственными наградами». В нем, в частности, отмечен и священник из Верхневолжья - протоиерей Алексий Злобин, Почетный гражданин Тверской области, настоятель церкви Рождества Богородицы в селе Городня Конаковского района, директор Городенской православной гимназии.

Он удостоен Ордена Дружбы.

С наградой отца Алексия поздравил губернатор Игорь Руденя.

- На высоком государственном уровне отмечен Ваш многолетний труд по сохранению богатого духовного и культурного наследия России, укреплению исконных нравственных и семейных ценностей нашего народа. Особого уважения заслуживает Ваш вклад в возрождение на тверской земле многовековых традиций просвещения подрастающего поколения, восстановление православных святынь, – говорится в поздравлении главы региона.

Отец Алексий уже более 65 лет служит в Тверской епархии. С 1974 года является настоятелем церкви Рождества Богородицы в Городне - самого древнего каменного храма в Верхневолжье. Святыня была возведена в конце XIV - начале XV веков.

И именно протоиерей Алексий Злобин был основным организатором и координатором ее реставрации.

Также он способствовал передаче Русской православной церкви мощей преподобного Серафима Саровского.

Священник является и одним из инициаторов создания кафедры теологии на педагогическом факультете ТвГУ.

В 1996 году при храме Рождества Богородицы отец Алексий создал приходскую начальную школу для детей из малообеспеченных и неблагополучных семей. В 2001 году для нее было построено новое здание. Школа постепенно трансформировалась в православную гимназию.

К слову, в феврале этого года священник предложил губернатору создать православную гимназию и в Твери.