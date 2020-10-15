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Автомобилистам Тверской области советуют сменить летнюю резину на зимнюю

Рекомендации разместила Госавтоинспекция
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Автовладельцам советуют сменить летнюю резину на зимнюю

Автовладельцам советуют сменить летнюю резину на зимнюю

Фото: Олег УКЛАДОВ

Госавтоинспекция Тверской области рекомендует автовладельцам сменить летнюю резину на зимнюю.

Уже в ближайшие выходные, 17-18 октября, в регионе похолодает. Погода будет ноябрьской. В субботу днём не больше +6, в воскресенье +3. Ночами +1…+2 градуса. В отдельных раонах не исключены заморозки до -1 градуса.

В ночь на понедельник синоптики обещают мокрый снег. На дорогах возможна гололедица, поэтому госавтоинспекторы советуют автовладельцам позаботиться о безопасности и поменять резину на шипованную.

- Своевременная смена резины и переход водителей к "зимнему" стилю вождения, связанному со снижением скорости движения и увеличения дистанции позволит водителю уверенно справляться с дорожными ситуациями, связанными с неблагоприятными погодными условиями. Это поможет значительно сократить количество ДТП, а значит спасти жизнь и здоровье участников дорожного движения, - отмечают в УГИБДД России по Тверской области.

Стоит отметить, что часть автомобилистов резину на авто уже переобули. Другие же на шиномонтаж не торопятся, ожидая, что прогноз синоптиков оправдается и к концу месяца в регионе снова потеплеет.