Крупный ретейлер продал собственный склад в Твери

Ozon продал склад в Твери Фото: скрин с сайта ozon.ru

Один из крупнейших онлайн-ретейлеров Ozon продал свой распределительный центр в Твери. Склад останется в аренде компании до 2030 года. Информация указана в выписке Единого государственного реестра недвижимости.

- Покупатель в выписке не указан. Им стала девелоперская компания Central Properties, следует из ответов Ozon и самой Сentral Properties, - сообщает РБК.

Стоимость сделки неизвестна, но эксперты ранее оценивали объект на сумму более 2 млрд руб.

Комплекс площадью 70 тыс. кв. метров, расположеный в промзоне "Боровлево", был единственным логистическим комплексом в собственности Ozon, другие находились в аренде. Теперь по одной модели работают все распределительные центры компании.