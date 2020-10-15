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Общество

В Тверской области продавали лук-севок без документов

С нарушениями также продавали арбузы и дыни
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Продавец товара привлечен к ответственности Фото: УПравление Россельхознадзора по Тверской области

Продавец товара привлечен к ответственности Фото: УПравление Россельхознадзора по Тверской области

Профилактический рейд сотрудники Управления Россельхознадзорынке в Сандово и установили, что продавцы реализуют подкарантинную продукцию - арбузы и дыни из Волгоградской области без прохождения надлежащего фитосанитарного карантинного контроля.

Также был установлен факт реализации лука-севка без документов, подтверждающих сортовые и посадочные качества.

Виновные привлечены к административной ответственности.