В Тверской области продавали лук-севок без документов

Продавец товара привлечен к ответственности Фото: УПравление Россельхознадзора по Тверской области
Профилактический рейд сотрудники Управления Россельхознадзорынке в Сандово и установили, что продавцы реализуют подкарантинную продукцию - арбузы и дыни из Волгоградской области без прохождения надлежащего фитосанитарного карантинного контроля.
Также был установлен факт реализации лука-севка без документов, подтверждающих сортовые и посадочные качества.
Виновные привлечены к административной ответственности.