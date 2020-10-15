В Тверской области значительно выросла сумма льготных займов, выданных предпринимателям

Сумма льготных займов для бизнесменов региона увеличилась благодаря решению губернатора о докапитализации областного Фонда содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства. Фото: ПТО

Активный портфель займов областного Фонда содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства достиг рекордных показателей за последние 10 лет. Он составляет 400 займов на общую сумму 477 млн рублей. Причем за девять месяцев этого года бизнесменам уже выдано 429,4 млн рублей льготных кредитов.

Как сообщает областное правительство, это на 89% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как это получилось? Благодаря решению губернатора Игоря Рудени о серьезной докапитализации Фонда. То есть, проще говоря, пополнению его активов за счет бюджетных средств в связи с введенными мерами поддержки в период пандемии.

Востребованность льготных займов для предпринимателей за девять месяцев 2020-го выросла на 60% – со 146 до 234 кредитов. Кроме того, за три квартала года Фонд оказал гарантийную поддержку бизнесу на сумму в 352 млн рублей. Это позволило привлечь в экономику региона дополнительно 1,1 млрд рублей кредитных средств.

Благодаря мерам поддержки бизнеса, введенным в Верхневолжье весной этого года, предприятия Верхневолжья продолжают работать в штатном режиме. Причем, как утверждает областное правительство, несмотря на пандемию, еще и в плюс для экономики региона.

- В Тверской области сохраняются меры поддержки реального сектора, сельского хозяйства, среднего и малого бизнеса, в прежнем режиме работают институты развития. Хочу выразить благодарность всем, кто работает в реальном секторе за то, что обеспечили рост экономики в текущем году. По прогнозам, в следующем году рост должен составить не менее 3%, – отметил Игорь Руденя.

Мерами господдержки в регионе воспользовалось около 30 тыс. представителей бизнеса. С апреля 2020 года объем господдержки экономики превысил 8 млрд 200 млн рублей.