На отсутствие отопления жители Тверской области могут пожаловаться в прокуратуру

В прокуратуре организована "горячая линия" по вопросам ЖКХ
Фото: Татьяна Коркина
В прокуратуре Тверской области в целях обеспечения защиты прав граждан на качественное предоставление услуг ЖКХ в период отопительного сезона 2020-2021 годов организована "горячая линия".
В период с 19 по 30 октября жители могут задать вопросы по телефонам: (4822) 50-60-36 и 8-980-630-03-87.
Дежурный прокурор отвечает на звонки с 9:00 до 13:00 и с 13:45 до 17:00.
Поступившая информация будет проверена, при наличии оснований приняты меры прокурорского реагирования.
Обращение также можно отправить через единый портал прокуратуры Российской Федерации, Единый портал государственных и муниципальных услуг.