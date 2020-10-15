Чиновника оштрафовали за волокиту в Тверской области

Должностное лицо оштрафовано за нарушение земельного законодательства Фото: Валерий РОМАНОВ

В Бологовскую межрайонную прокуратуру обратилась местная жительница. Женщина сообщила, что по ее запросу органом местного самоуправления нарушено земельное законодательство.

Заявительница обратилась в местную администрацию для предварительного согласования предоставления ей земельного участка, находящегося в муниципальной собственности. Вопреки требованиям закона решение было принято по истечении установленного 30-дневного срока, после мешательства прокуратуры.

Председателю Комитета по управлению имуществом межрайонным прокурором вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении. Должностное лицо оштрафовано. Главе муниципалитета внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено.

Нарушения устранены.