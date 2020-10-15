104 человека заразились коронавирусом в Тверской области 15 октября

В Тверской области выявлен 104 заболевших коронавирусом Фото: Влада КРАСОТКИНА (архив "КП")
По данным регионального оперштаба, на утро 15 октября 2020 года в регионе подтверждено 104 новых случая заражения коронавирусом, 29 заболевших - в Твери.
Всего на утро 15 октября с начала пандемии в регионе зафиксировано 7548 случаев заболевания COVID-19.
2483 изолированы.
4787 (+25) выздоровели.
278 человек умерли (+2).
Среди муниципалитетов лидерами по количеству заболевших коронавирусом остаются:
Тверь 2518 (+29)
Кимры 592 (+6)
Конаковский район 559 (+5)
Ржев 533 (+11)
Торжок 365 (+4)
Калининский район 350 (+7)
Лихославльский район 264 (+2)
Вышневолоцкий городской округ 253 (+2)
Максатихинский район 193 (+2)
Бологовский район 176 (+3).
Карта распространения коронавируса обновляется каждые сутки.
Графика: ПТО