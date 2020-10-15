В Тверской области женщина через суд добилась выплат на ребенка

Женщина добилась выплат через суд Фото: архив "КП"

В прокуратуру Калязинского района обратилась 35-летняя гражданка Украины. Матери двоих несовершеннолетних детей органы социальной защиты отказали в назначении ежемесячной выплаты на 6-летнего ребенка.

Установлено, что женщине отказали по причине отсутствия места жительства на территории Тверской области, при этом 2018 года мать с детьми проживает на территории Калязинского района, имеет временную регистрацию, официально трудоустроена, дети посещают образовательные учреждения.

Через суд прокурор добился для женщины назначения ежемесячной выплаты. Решение не вступило в законную силу.