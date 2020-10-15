У Обелиска Победы в Твери установили видеокамеры и громкоговорители

У Обелиска Победы установили громкоговорители Фото: администрация Твери

В Твери начали установку систем освещения, видеонаблюдения, а также оповещения и управления эвакуацией. Накануне оборудование начали монтировать на площади у Обелиска Победы и в сквере Крылова, там установят пять видеокамер и восемь громкоговорителей.

Аналогичные системы появятся у ДК "Синтетик" в посёлке Химинститута и "Литвинки". Также системы планируется установить на площадях Славы и Пушкина, у ДК посёлков Элеватор и Сахарово. Оборудование должны запустить в конце ноября – начале декабря.

Все системы будут функционировать круглосуточно. Дистанционный запуск будет проводиться через пункт управления в единой дежурно-диспетчерской службе города.