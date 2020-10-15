Бешеную лису подстрелили в километре от деревни в Тверской области

Бешеную лису убили недалеко от деревни
Фото: Олег ЗОЛОТО
Бешеная лиса была убита в 1200 метрах от деревни Никифорово Калязинского района Тверской области. Это 42-й случай заболевания с начала года, зарегистрированный на территории региона.
Патологический материал поступил на исследование в Тверскую межобластную ветлабораторию от Управления Россельхознадзора по Тверской области и Госинспекции по ветеринарии.
Полученные результаты исследований направлены в соответствующи ведомства для принятия мер.