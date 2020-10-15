На улицах Твери нелегально торговали трикотажем и фруктами

В Твери нелегально торговали трикотажем и фруктами Фото: администрация Твери

14 октября на улицах Твери прошли профилактические рейды по выявлению фактов незаконной торговли.

Специалисты департамента экономического развития администрации города совместно с работниками других контролирующих организаций проверили торговые точки в Московском и Пролетарском районах Твери и выявили двух нарушителей.

На улице Строителей мужчина нелегально торговал овощами и фруктами, а на площади Терешковой велась торговля трикотажными изделиями. Ранее продавцы уже привлекались к административной ответственности.

Обоим нарушителям были вручены необходимые для регистрации в качестве предпринимателей бланки. Один из них в тот же день подал документы на регистрацию. У второго есть три дня, чтобы оформить документы.