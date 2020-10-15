Медведица Пужа нашла общий язык с другими медведями в Центре спасения медвежат в Тверской области

Пужа начинает общаться с другими медведями в Центре спасения медвежат-сирот. Фото: группа в соцсетях «Центра спасения медвежат-сирот» – ВК/obrcrussia.

Биологи Центра спасения медвежат-сирот рассказали в социальных сетях, что пугливая медведица Пужа, которая долгое время держалась особняком, начала налаживать контакт с другими медведями. «Любопытство Пужи и желание общаться одолело верх над ее чувством страха», – пишут в посте специалисты. Появилось и видео, на котором Пужа гуляет в составе младшей группы.

Процесс «притирки» медведицы Пужи и других воспитанников Центра спасения начался в конце августа. Одиночку потянуло на общение, а основная группа смирилась, что на её территории находится «чужак». «Эксперимент завершился успешно», – констатировали в соцсетях работники Центра.

Напомним, медведицу по кличке Пужа привезли из Республики Коми. В конце мая медвежонок-сирота забрела на один из дачных участков под Сыктывкаром, откуда её и доставили в Центр спасения в Торопецком районе. За пугливый нрав самочка и получила кличку Пужа. В течение трех месяцев она сторонилась других медведей на биостанции. А теперь, что называется, влилась в коллектив и продолжает набирать жирок для спячки.