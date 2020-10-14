В Тверской области создадут фермы на 10,8 тысяч коров и завод по переработке молока

В Кашинском районе реализуют проект по развитию молочного животноводства. Фото: Александр ЖМУЛИН

Минэкономразвития России начал заключение договоров в рамках нового соглашения о защите и поощрении капиталовложений. В числе первых одобренных заявлений – проект ООО «Румелко-Агро» по строительству молочно-товарных ферм и молокоперерабатывающего завода в Кашинском районе Тверской области.

Речь идет о новой инвестиционном режиме - согласно закону о СЗПК инвесторам за счет федеральных средств в течение 5 лет будет возмещено до 50% фактически понесенных затрат на объекты обеспечивающей инфраструктуры, а в течение 10 лет – до 100% затрат на объекты сопутствующей инфраструктуры.

Как сообщает правительство региона, на реализацию указанного выше проекта будет выделено порядка 18 млрд рублей.

Поддержку в реализации проекта оказывает и правительство Тверской области. В 2019 году было заключено соглашение о сотрудничестве между компанией «Румелко-Агро», ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» и региональным правительством.

- Это самый крупный в Тверской области инвестпроект в сфере АПК за последние годы. Комплексный проект подразумевает создание в регионе порядка 700 рабочих мест, а также развитие инфраструктуры, - сообщил тогда губернатор Игорь Руденя.

По проекту в Кашинском районе должны построить три молочно-товарные фермы на 10,8 тыс. коров, а также завод по переработке молока с вводом в эксплуатацию в 2022 году.