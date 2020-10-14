У порта в Кимрах Тверской области убрали топливное пятно

На месте работали спецслужбы Фото: Василий ХОДАРЕВ

В Тверской области с поверхности Волги убрали топливное пятно, которое растеклось у порта в Кимрах 14 октября.

На месте ЧП работали спецслужбы, представители прокуратуры и правительства региона.

По информации служб, работающих в акватории Волги, по состоянию на 17:00 пятно нефтехимических отходов было локализовано. К 19:00 основные работы по абсорбации загрязнения и сбору отходов с поверхности воды завершены.

Рано утром, 15 октября, специалисты проведут мониторинг акватории на предмет выявления остатков загрязнения, в случае обнаружения оперативно их устраненят.