В цветники Твери высадили 80 тысяч луковиц тюльпанов

В Твери высадят 1800 квадратных метров цветников Фото: администрация Твери

В Твери продолжаются сезонные работы по благоустройству. Их проводят специалисты МУП "Зеленстрой". В парках и скверах убирают опавшую листву, обрезают деревья, высаживают живые изгороди и тюльпаны.

- На видовых местах города будет высажено порядка 80 тысяч луковиц тюльпанов. Пять сортов: "Парад" желтого и красного цвета, "Стронг голд", "Стронг лав" и новый сорт "Барракуда" фиолетового оттенка займут площадь в 1800 квадратных метров, - рассказал инженер отдела зелёного строительства МБУ "Зеленстрой" Вадим Колобков.

Клумбы планируется сделать как однотонными, так и двух-трехцветными. Цветение ожидается к 9 мая.