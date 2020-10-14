Спасатели провели дезинфекцию железнодорожного вокзала в Твери

Спасатели провели дезинфекцию комплекса зданий железнодорожного вокзала Твери Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

С целью предотвращения распространения коронавируса подразделения ГУ МЧС России по Тверской области проводят дезинфекцию социально значимых объектов транспортной инфраструктуры и массового пребывания граждан.

14 октября силами специализированной пожарно-спасательной части была проведена дезинфекция комплекса зданий железнодорожного вокзала Твери.

Спецраствором были обработаны все помещения и залы, включая зоны отдыха и ожидания, перроны, служебные помещения, входные группы и лестницы, места общего пользования, а также асфальтобетонные и плиточные покрытия на прилегающей территории.

- Для обработки использованы спирто- и хлорсодержащие растворы, которые безвредны для людей, растений и животных, - сообщили в ГУ МЧС России по Тверской области.

Дезинфекцию проводили с соблюдением всех правил безопасности. По завершению была проведена обработка задействованной техники, оборудования и спецодежды личного состава.