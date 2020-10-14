В ДТП на проспекте 50 лет Октября в Твери пострадал мужчина

В ДТП пострадал пассажир иномарки Фото: УГИБДД России по Тверской области

Авария произошла вечером, 14 октября, около дома №2 на проспекте 50 лет Октября в Твери.

Как сообщили в УГБДД России по Тверской области, водитель "ВАЗ2109" при повороте налево не уступила дорогу встречной "Ауди".

В результате ДТП пострадал пассажир "Ауди", взрослый мужчина. Признаков алкогольного опьянения у водителей нет.

Госавтоинспекция напоминает, что при выполнении маневра водители не должны создавать опасность для движения, а также помехи другим участникам дорожного движения.