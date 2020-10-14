Девочку шести лет увезли в больницу с места ДТП в Твери

В аварии пострадали два водителя. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

14 октября в Твери, на Московском шоссе у дома 15, произошло ДТП: автомобиль "Лада Гранта" не уступил дорогу встречному "Шевроле Каптива" при повороте налево. В аварии пострадали оба водителя.

По информации Госавтоинспекции, полученные ими травмы не угрожают жизни. Известно, что оба участника ДТП были трезвы.

В "Шевроле" ехала маленькая пассажирка, девочка 6-ти лет. Ее перевозили в детском кресле. С места аварии малышку на всякий случай отвезли в больницу.

Госавтоинспекция региона призывает водителей быть предельно внимательными за рулем и неукоснительно следовать правилам дорожного движения.