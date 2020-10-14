Мошенника, несколько дней державшего в плену молодую пару, будут судить в Тверской области

Уголовное дело заведено по ч. 2 ст. 159 УК РФ и п. «ж» ч. 2 ст. 127 УК РФ. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Тверской области следователи завершили расследование дела о мошенничестве и незаконном лишении двух человек свободы.

В обоих преступлениях обвиняется один и тот же житель Тверской области. О его махинациях органам стало известно из СМИ.

Первое преступление он совершил в отношении жителя Твери 1 февраля 2020 года. Зная, что пострадавший ищет работу, злоумышленник предложил помочь с трудоустройством. Под эти предлогом он привез его в один из магазинов Бежецка. Подсунув обманутому мужчине на подпись бумаги, якобы, необходимые для устройства на работу, на самом деле он оформил на него кредит на покупку дорогостоящих вещей. Вещи на 55 тысяч рублей присвоил себе.

Тот же нечистый на руку мужчина в марте 2020 года узнал, что его знакомый хочет совершить сделку с недвижимостью: оформить на себя квартиру и продать ее. Знакомый искал посредника в этом вопросе, которому готов был заплатить гонорар - 150 тысяч рублей. Наш фигурант решил получить эти деньги. А чтобы знакомый не передумал, 28 марта запер мужчину и его сожительницу на несколько дней в квартире. Дабы лучше контролировать ситуацию, он регулярно опаивал чету алкоголем.

3 апреля он отвез пострадавшего к нотариусу для оформления дела. Злоумышленник скорее всего довел бы свой умысел до конца, если бы 5 апреля сожительница потерпевшего не сбежала из запертой квартиры, спустившись с балкона второго этажа. Вырвавшись из плена, женщина обратилась за помощью.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд, - сообщает пресс-служба Су СК по Тверской области.