"Четырнадцатая" сбила 10-летнего ребенка в Спирово Тверской области

Мальчик пострадал, предварительный диагноз - закрытая черепно-мозговая травма. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В поселке Спирово Тверской области на улице Речной хэтчбек ВАЗ-2114 сбил 10-летнего мальчика, перебегавшего проезжую часть вне пешеходного перехода.

По информации региональной Госавтоинспекции, водитель "четырнадцатой" был трезв. Он не успел избежать аварии, потому что ребенок выскочил на проезжую часть перед машиной.

Мальчик пострадал, предварительный диагноз - закрытая черепно-мозговая травма.

- Пешеходы должны переходить дорогу по пешеходным переходам, - напоминают в управлении ГИБДД по Тверской области. - А при их отсутствии - на перекрестках по линии тротуаров или обочин.

Добавим также, что отпуская ребенка гулять, необходимо детально проинструктировать его о правилах дорожного движения и рассказать об опасности дорог.