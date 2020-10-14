Полицейские задержали поджигателя автомобиля в Твери

Один тверичанин поджог машину другого из-за личной неприязни. Фото: пресс-служба ГИБДД по Тверской области/гибдд.рф/r/69.

Вечером 13 октября в Московское отделение полиции в Твери обратились очевидцы горящего Toyota Chaser в одном из дворов жилого дома на Волоколамском шоссе. Они незамедлительно вызвали пожарных и обратились в правоохранительные органы. Передняя часть автомобиля сильно пострадала. Удалось оперативно найти поджигателя.

Оказалось, что иномарка принадлежит 30-летнему местному жителю. После ликвидации пожара полицейские осмотрели место ЧП, переговорили с хозяином автомобиля и посмотрели записи с камер наблюдения.

Выяснилось, что поджог совершил 35-летний тверичанин, который испытывал неприязнь к владельцу авто. Об этом злоумышленник сам рассказал сотрудникам полиции.

Сейчас он арестован. По статье за вред чужому имуществу ему грозит до пяти лет тюрьмы.