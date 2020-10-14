На Октябрьском проспекте в Твери сбили мальчика-велосипедиста

7-летний мальчик на велосипеде попал под машину в Твери Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Авария произошла днем, 14 октября, около дома №95 корпус 1 по Октябрьскому прспекту в Твери.

Как сообщили в УГИБДД России по Тверской области, во дворе дома водитель на автомобиле "Рено Логан" наехал на 7-летнего мальчика-велосипедиста.

Водитель иномарки с места ДТП скрылся, его ищут. Пострадавшего ребенка доставили в больницу.

Госавтоинспекция Тверской области напоминает о недопустимости оставления места ДТП и административной ответственности за подобное правонарушение.