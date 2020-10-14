Названы муниципалитеты Тверской области, где в этом году убрали больше всего свалок

Завершающий этап уборки свалки у поселка Изоплит, на самом деле мусора там было гораздо больше. Фото: ТСАХ

В регионе продолжается борьба с несанкционированными свалками. Как сообщает областное правительство, на этой недели силами регоператора по обращению с ТКО «Тверьспецавтохозяйство» убрали свалку вблизи посёлка Изоплит Конаковского района.

Оттуда на легальный полигон ТКО вывезли более 50 кубометров различных отходов.

В прошлом году 2019 году в регионе было убрано около 300 стихийных "помоек". Из них силами регионального оператора - 150 свалок общим объемом более 6,5 тыс. кубометров мусора.

А в 2020-м - вывезено уже более 4,2 тыс. кубометров. Больше всего свалок убрано в этом году в Калининском районе (32 свалки), Осташковском городском округе (27), Твери (21).

Одним из главных направлений реализации в Тверской области федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология» является рекультивация свалок ТКО. В том числе, крупных и многолетних. Так, в регионе на 2020 год запланирован технический этап рекультивации огромных свалок отходов в Кимрах и Нелидово.

- В региональном бюджете заложены средства на рекультивацию свалок. В ближайшее время начнем работу, которая даст возможность муниципальным образованиям выйти на другой уровень, – сообщил губернатор Игорь Руденя на встрече с приезжавшим летом в регион министром природных ресурсов и экологии РФ Дмитрием Кобылкиным.

КСТАТИ

По вопросам обращения с ТКО жители Тверской области могут звонить по телефону «горячей» линии 8-800-250-99-48. Также принимаются сообщения в группах ТСАХ в соцсетях, на сайте «Тверьспецавтохозяйство», через мобильное приложение ТСАХ.