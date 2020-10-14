Из двора дома у женщины украли влосипед в Тверской области

Подозреваемого задержала полиция Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию обратилась 64-летняя жительница Вышнего Волочка. Пенсионерка рассказала, что из двора дома у нее похитили оставленный без присмотра велосипед. Ущерб составил 10 000 рублей.

Полицейские составили описание пропавшего имущества, осмотрели место происшествия.

В ходе розыска подозреваемого задержали. Им оказался ранее судимый, неработающий 38-летний местный житель. Мужчина сознался в содеянном.

Похищенное имущество вернули владелице. По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.