В аптеках Тверской области продается более миллиона масок

Аптеки обеспечены масками в достаточном количестве Фото: ПТО

В аптеках Тверской области в достаточном количестве имеются одноразовые и многоразовые медицинские маски и лицевые защитные салфетки. Это показал мониторинг, который Министерству промышленности и торговли региона поручил проводить губернатор Игорь Руденя.

- Сегодня мы внимательно следим за тем, как формируются в Тверской области запасы необходимых лекарств, средств индивидуальной защиты. У нас усилен мониторинг и меры профилактики, – отметил глава региона.

Специалисты проверили 15 крупных аптечных сетей, установлено наличие в них свыше 1,1 млн одноразовых медицинских масок и почти 20 тыс. единиц многоразовых. Цены - от 5 рублей за штуку, на многоразовые – от 14 рублей.

Ежедневные проверки также проходят в муниципалитетах.

Напомним, с 12 октября 2020 года в Тверской области действует масочный режим.