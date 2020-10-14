В аптеках Тверской области продается более миллиона масок

Аптеки обеспечены масками в достаточном количестве Фото: ПТО
В аптеках Тверской области в достаточном количестве имеются одноразовые и многоразовые медицинские маски и лицевые защитные салфетки. Это показал мониторинг, который Министерству промышленности и торговли региона поручил проводить губернатор Игорь Руденя.
- Сегодня мы внимательно следим за тем, как формируются в Тверской области запасы необходимых лекарств, средств индивидуальной защиты. У нас усилен мониторинг и меры профилактики, – отметил глава региона.
Специалисты проверили 15 крупных аптечных сетей, установлено наличие в них свыше 1,1 млн одноразовых медицинских масок и почти 20 тыс. единиц многоразовых. Цены - от 5 рублей за штуку, на многоразовые – от 14 рублей.
Ежедневные проверки также проходят в муниципалитетах.
Напомним, с 12 октября 2020 года в Тверской области действует масочный режим.