Пациентам детской областной клинической больницы в Твери запретили передавать продукты и гаджеты

Пациенты должны везде носить маску Фото: Алексей БУЛАТОВ

Детская областная клиническая больница Твери сообщает о новых правилах внутреннего распорядка для пациентов, находящихся на лечении в инфекционном госпитале. Объявление появилось на сайте больницы.

В период лечения всем пациентам необходимо носить медицинскую маску, запрещено покидать палату, ходить можно только в душ, в туалет и для вызова медперсонала.

Передачи принимаются один раз в день через передаточный шлюз с 14:00 до 15:00. Все пакеты проходят обязательную дезинфекцию, они должны быть подписаны. Передавать продукты запрещено.

Все гаджеты - телефоны, планшеты, ноутбуки при выписке пациента также будут проходить дезинфекцию, поэтому передавать и не рекомендуется.

Узнать о состоянии родственника, находящегося в госпитале можно по телефону: (4822) 32-10-87 с понедельника по пятницу с 8:00 до 15:00.