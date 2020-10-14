Ветеринарного врача подозревают в подделке документов в Тверской области

В Тверской области ветеринарный врач совершил подлог. Фото: Яна ЛИСИНА

В отношении женщины, которая работала ветеринарным врачом, по материалам полиции и Волжской природоохранной прокуратуры возбудили уголовное дело о служебном подлоге. Следствие выяснило, что женщина в 2019 году оформила документы с ложными сведениями. Сейчас выясняют все обстоятельства махинаций.

Достоверно известно, что эксперт, не осмотрев транспорт и не взяв проб продуктов животного происхождения, заполнила ветеринарно-сопроводительные документы. В них сотрудница указала, что качество товара полностью соответствует нормативам.

Тем самым ветеринарный врач создал видимость того, что провел проверку, а продукция могла быть опасна для потребителей. На данный момент проходит проверка, и продолжается расследование.