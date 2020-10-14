У порта в Кимрах Тверской области обнаружили топливное пятно

Ущерб, нанесенный окружающей среде, устанавливается Фото: архив "КП"

14 октября в акватории Волги в районе порта Кимры обнаружено топливное пятно размером 50 на 100 метров.

На место происшествия выехали представители прокуратуры, МЧС, правительства Тверской области и другие службы.

- Предположительно, минувшей ночью на участке произошел сброс нефтехимических продуктов с находившегося в акватории судна. Его сейчас разыскивают. На месте ведутся работы по обработке воды сорбентами и сбору загрязняющих веществ. К 17 часам 14 октября их планируется завершить, - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По данному факту проводится проверка. Ущерб устанавливается.