В Тверской области для пациентов с коронавирусом развернуто больше 1000 коек

В регионе на данный момент развернуто 1010 коек для больных коронавирусом. Фото: ПТО

В регионе на данный момент госпитальный фонд для лечения пациентов с коронавирусом составляет 1010 коек. Об этом сообщает областное правительство.

Данное количество превышает установленный Министерством здравоохранения РФ минимальный норматив.

Инфекционные госпитали открыты в областной клинической больницы, областном лечебно-реабилитационном центре, горбольнице №6, детской областной больнице, Калининской ЦРБ и Медсанчасти №141 в Удомле. Предусмотрено восстановление "красных зон" в Конаковской, Зубцовской и Нелидовской ЦРБ.

Губернатор Игорь Руденя уверяет, что ситуация находится под контролем.

- Зарезервированы больницы, места для госпитализации, где уже создавались инфекционные госпитали, для того, чтобы при необходимости можно было их использовать, - приводит слова губернатора областная пресс-служба.

Большинство коек в инфекционных госпиталях обеспечены кислородом.

В регионе имеется 389 аппаратов ИВЛ. 121 аппарат размещен в действующих инфекционных госпиталях, 132 применяются при оказании экстренной и неотложной помощи, из 136 аппаратов ИВЛ сформирован резерв.

В рентгенологической диагностике COVID-19 используются девять компьютерных томографов, в том числе четыре недавно приобретенных в горбольнице №6, Калининской, Кимрской и Вышневолоцкой ЦРБ. На подходе еще два КТ. Их установят в Конаковской ЦРБ и Клинической больнице скорой помощи.

Напомним, что в регионе, как и в целом по стране, наблюдается значительный рост случаев заражения коронавирусом. В Верхневолжье уже несколько дней статистика заболеваний близка к сотне.

14 октября подтверждено 97 новых случаев заражения коронавирусом.

При этом в регионе по данным оперштаба на сегодня изолированы 2406 человек. То есть больше половины заболевших лечится дома.

С 12 октября в Верхневолжье введен обязательный масочный режим.