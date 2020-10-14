Житель Тверской области угнал автомобиль администрации

Мужчина не смог справиться с управлением и съехал в кювет Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В июле 2020 года 35-летний житель Молоковского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, увидел, что на площади Корнилова, как из автомобиля вышел мужчина и не закрыл его.

Фигурант заметил ключи в замке зажигания, залез в автомобиль, начал движение, но не справился с управлением и съехал в кювет.

Выяснилось, что транспортное средство передано в пользование администрацией района местному муниципальному предприятию.

Мужчина признан виновным по ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения),ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год.

Приговор не вступил в законную силу.