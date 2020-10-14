Многоквартирный дом на улице Циммервальдской в Твери хотят признать аварийным

Процедура признания строения аварийным инициирована по решению суда Фото: архив "КП"

В прокуратуру Центрального района города Твери обратились жители дома № 2 по улице Циммервальдской. Заявителей волновал влпрос значительного износа строительных конструкций здания, при этом дом не был признан аварийным.

В 2019 году на заседании межведомственной комиссии в Твери было рассмотрено заключение ГЖИ о невозможности проживания в указанном доме граждан. Однако, решение о необходимости проведения его обследования, не принято, со ссылкой на непредоставление собственниками заключения технической экспертизы.

Вместе с тем, в доме имеются жилые помещения, являющиеся муниципальной собственностью.

Прокуратура выяступила в защиту прав граждан и направила в суд административное исковое заявление о признании незаконным бездействие администрации Твери и возложении обязанности инициировать процедуру признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу, которое рассмотрено и удовлетворено.

Решение суда не вступило в законную силу.