Социальный проект школьницы из Тверской области стал лучшим в стране

Полина Алутина собрала всю информацию о братских захоронениях Конаковского района Фото: youngreaders.ru

В России завершился этап обучения в Школе социального проектирования. Участие в нем приняли более 100 учеников из разных регионов. Среди них была и Полина Алутина из Конакова Тверской области. Ее работа вошла в 25 лучших проектов Школы.

Проект школьницы "Путь памяти" включает в себя информацию о братских захоронениях в Конаковском районе и подробную карту- схему. Мечта девочки – разработать маршруты по мемориалам и братским захоронениям, оформить памятный путеводитель.

- Каждый мемориал, памятник хранит в себе память о наших предках, их подвигах и героизме. А мой проект способствует решению проблемы сохранения исторической памяти народа, познакомит школьников и жителей города с героической страницей нашей истории, - отмечает Полина Алутина.

За победу в конкурсе школьница получит путёвку в Международный центр "Артек". Но главное для девушки - это возможность реализовать проект в следующем году.

Фонд "Живая классика" реализует проекты при поддержке Группы компаний "Просвещение" с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов, комитета по молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга.