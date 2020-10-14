39 человек заразились коронавирусом в Твери 14 октября

В Тверской области выявлено 97 случаев коронавируса
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
По данным регионального оперштаба, на утро 14 октября 2020 года в регионе подтверждено 97 новых случаев заражения коронавирусом, 39 заболевших - в Твери.
Всего на утро 14 октября с начала пандемии в регионе зафиксировано 7444 случаев заболевания COVID-19.
2406 изолированы.
4762 (+23) выздоровели.
276 человек умерли (+3).
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 239203, в том числе за последние сутки - 2690.
Среди муниципалитетов лидерами по количеству заболевших коронавирусом остаются:
Тверь 2489 (+39)
Кимры 586 (+2)
Конаковский район 554 (+5)
Ржев 522 (+4)
Торжок 361 (+13)
Калининский район 343 (+6)
Лихославльский район 262 (+4)
Вышневолоцкий городской округ 251 (+1)
Максатихинский район 191 (+1)
Бологовский район 173.
Карта распространения коронавируса обновляется каждые сутки.
Графика: ПТО