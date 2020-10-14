39 человек заразились коронавирусом в Твери 14 октября

В Тверской области выявлено 97 случаев коронавируса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным регионального оперштаба, на утро 14 октября 2020 года в регионе подтверждено 97 новых случаев заражения коронавирусом, 39 заболевших - в Твери.

Всего на утро 14 октября с начала пандемии в регионе зафиксировано 7444 случаев заболевания COVID-19.

2406 изолированы.

4762 (+23) выздоровели.

276 человек умерли (+3).

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 239203, в том числе за последние сутки - 2690.

Среди муниципалитетов лидерами по количеству заболевших коронавирусом остаются:

Тверь 2489 (+39)

Кимры 586 (+2)

Конаковский район 554 (+5)

Ржев 522 (+4)

Торжок 361 (+13)

Калининский район 343 (+6)

Лихославльский район 262 (+4)

Вышневолоцкий городской округ 251 (+1)

Максатихинский район 191 (+1)

Бологовский район 173.

Карта распространения коронавируса обновляется каждые сутки.