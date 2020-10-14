В Тверской области сотрудника уволили из детского сада из-за судимости

Работника уволили из-за судимости Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Прокуратура Калининского района в ходе проверки установила, что в МДОУ "Оршинский детский сад" работает сотрудник, в отношении которого в 2019 году прекращено уголовное дело по не реабилитирующему основанию (в связи с примирением сторон). Он обвинялся в совершении преступления против жизни и здоровья.

За нарушение трудового законодательства заведующая дошкольного учрежения оштрафована. Руководителю организации внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено.

Работник уволен из детского сада.