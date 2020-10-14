Тренировочные полеты транспортников Ан-124 прошли в Твери

В Твери прошли контрольные полеты Ан-124. Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

Как сообщается в пресс-релизе Министерства обороны, в Твери на базе соединения военно-транспортной авиации прошли полёты советских тяжёлых дальних транспортных самолетов Ан-124 «Руслан». Экипажи отрабатывали взлеты, полеты по заданному маршруту, заход на посадку с уходом на второй круг, взаимодействие с группой руководства полетами.

Тренировки проходили в сложных метеорологических условиях.

До конца октября контрольные проверки собираются провести во всех авиационных полках и подразделениях военно-транспортной авиации. Это значит, что Ан-124 будут летать, в том числе в Ивановской, Оренбургской, Ростовской, Ульяновской, Псковской, Омской, Брянской областях.