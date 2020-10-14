В Твери на пешеходном переходе иномарка сбила 16-летнюю девушку

В Твери на пешеходном переходе сбили 16-летнюю девочку. Фото: пресс-служба ГИБДД по Тверской области/гибдд.рф/r/69.

На улице Бориса Полевого в Твери Toyota на пешеходном переходе со светофором сбила девушка 2004 года рождения. Пострадавшая получила ушиб правого предплечья и была осмотрена на месте.

50-летний водитель был за рулём трезв. Полиция выясняет, почему он нарушил правила дорожного движения.

Госавтоинспекция напоминает, что водители должны быть максимально внимательны, проезжая «зебру». А пешеходам важно убедиться, что автомобилисты их пропускают.