В Твери кинет якорь яхтсмен, совершивший три кругосветки

Николая Литау - капитан и путешественник. Фото: Ирина ТАРАСОВА

В рамках книжного фестиваля «Тверской переплет — 2020» 17 октября в 14 часов в Славянском зале "Горьковки" состоится встреча с уникальным человеком и путешественником - яхтсменом Николаем Литау.

Это заслуженный мастер спорта России, кавалер ордена Мужества, а главное - капитан яхты «Апостол Андрей».

Николай Литау организовал и осуществил три кругосветных плавания «Апостола Андрея», попутно установив три мировых рекорда. В общем ему есть много чего интересного рассказать.

"КП"-Тверь" знакома с ним не понаслышке.

Всем посетителям встречи нужно быть в масках. В регионе действует масочный режим.