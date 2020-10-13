Октябрь-2020 порадовал садоводов Тверской области

В октябре пора готовить сад к зиме Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Теплый октябрь в этом году продлил дачный сезон для жителей Тверской области.

- Садоводы Верхневолжья могут заниматься садом весь октябрь с учетом погодных условий, - заверили специалисты Управления Россельхознадзора по Тверской области.

Середина осени - самое время проводить обработку садовых деревьев для защиты от вредителей и болезней. Для этого оптимальны температуры не ниже + 5 градусов.

После сбора урожая следует привести почву в саду в порядок. Убрать опавшую листву и весь растительный мусор.

- Почву под деревьями осторожно перекопать на 15-20 см вглубь, чтобы личинки, отложенные там, оказались на поверхности и зимой замерзли, - советуют садоводам специалисты.

Раны и трещины на древесине следует замазать садовым варом, стволы покрасить специальной краской. От грызунов штамбы деревьев следует обернуть рубероидом, металлической сеткой.

По прогнозам синоптиков, ближайшие заморозки ожидаются уже в предстоящие выходные, в ночь на субботу, 17 октября, до -2 градусов. А дальше - снова потеплеет.