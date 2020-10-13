В Тверской области есть спрос на рабочие профессии

15 500 граждан нашли работу с начала 2020 года в Тверской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Тверской области с начала 2020 года трудоустроено около 15 500 граждан, около 1000 человек заняты на общественных работах, 95 бывших безработных открыли собственное дело. 15 200 вакансий пока остаются невостребованными.

- В настоящее время рынок занятости оживает. Служба занятости еженедельно трудоустраивает свыше 400 человек, - отметил губернатор Игорь Руденя.

Актуален спрос на рабочие специальности: инженеров, слесарей, электрогазосварщиков, токарей, механиков и других. Нужны работники здравоохранения, социального обеспечения. Востребованы воспитатели, учителя, тренеры, водители, каменщики, штукатуры, швеи.

На профобучение направлены 898 безработных граждан, 233 молодые мамы, 1287 человек старше 50 лет.