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В Твери жильцы многоэтажки пожаловались на запах газа

На место выезжали спецслужбы
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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На место выезжали спецслужбы

На место выезжали спецслужбы

Фото: Ольга Крыльцова

Вечером, 13 октября, в оперативную службу 112 поступил звонок от жителей дома №95 корпус 3 по Октябрьскому проспекту в Твери. Люди пожаловались на запах газа.

На место прибыли спецслужбы. По словам очевидцев, из дома проводилась эвакуация.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Тверской области, газ мог вытечь из баллона, который на крыше оставили работники УК. На кровле дома проводились ремонтные работы.

Сейчас жильцы уже вернулись домой.

Дальнейшая информация уточняется.

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