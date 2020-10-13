ФК «Тверь» в восьмой раз празднует победу в этом сезоне

ФК «Тверь» восьмой раз побеждает в сезоне! Фото: пресс-служба ФК «Тверь»/fctver.com.

13 октября днём в Москве на стадионе «Янтарь» в 11 туре группы 2 ПФЛ прошёл матч между ФК «Тверь» и московским ФК «Родина». Московский футбольный клуб существует в нынешнем варианте только с 2019 года. В составе москвичей играет и воспитанник тверской СШОР – полузащитник Матвей Шавель. Игра состоялась без зрителей.

В первом тайме уже на третьей минуте Алексей Орлов пробил штрафной удар, а защитник Алексей Родинков, дебютировавший за команду ФК «Тверь», замкнул головой. 1:0 в пользу тверичан.

Москвичи отыгрались на 34 минуте. «Твери» назначили пенальти, и москвичи смогли реализовать шанс. Мяч на счету штатного пенальтиста «Родины» Владислава Волкова. 1:1.

На перерыв команды ушли при ничейном счёте.

Во втором тайме на 53 минуте ворота ФК «Твери» успешно взял штурмом бывший воспитанник тверской СШОР Матвей Шавель. Сначала он попал в штангу, а потом добил. 2:1.

Буквально через 10 минут тверской нападающий Даниил Ерофеев удачно ударил со штрафной линии, как написано в официальном отчете на сайте ФК «Тверь», «зряче и аккуратно отправил мяч в притирку со штангой». Счёт сравнялся. 2:2.

На 81 минуте гости матча воспользовались ошибкой хозяев при выходе со своей половины поля. Сергей Шаров отдал пас Алексею Орлову, а тот сходу ударил в нижний угол ворот ФК «Родина». Итог – 3:2 в пользу ФК «Тверь», продержавшейся без замен в составе.

ФК «Тверь» в тяжёлом бою вырвал победу у ФК «Родина». Фото: неофициальная группа в соцсетях ФК «Тверь» – ВК/tverfc.

Благодаря вырванному у противника очку и поражению ФК «Долгопрудный» от ФК «Торпедо» (Владимир) тверская команда возглавила турнирную таблицу группы 2 ПФЛ.

Напомним, футбольный клуб «Тверь» создан в апреле 2020 года по инициативе губернатора Тверской области Игоря Рудени. Название команды было выбрано на народном голосовании.

Забавно, что из-за технического сбоя на сайте группы 2 ПФЛ появился «результат» будущей игры с ФК «Торпедо» из Владимира, которая состоится только в воскресенье, 18 октября, в 14:30 на стадионе «Юность» в Твери. Будем надеяться, что результат будет соответствовать столь приятной для тверичан ошибке системы.