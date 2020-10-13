Выставка "Здоровье растений в наших руках" открывается в Твери

ООН объявила 2020-й Годом охраны здоровья растений. Фото: Вероника ГУРИНА

В Твери открывается выставка, приуроченная к международному году охраны здоровья растений, "Здоровье растений в наших руках". Экспозицию откроют 14 октября в 11 утра в зале патентно-технической и экологической информации библиотеки имени Горького. Выставка будет там работать до 10 ноября.

Годом охраны здоровья растений 2020-й объявила ООН. В Организации объединенных наций уверены, что это - возможность задуматься о том, как охрана здоровья растений может помочь покончить с голодом и нищетой, защитить окружающую среду, подтолкнуть вперед экономическое развитие.

Экспозиция в "Горьковке" представит результаты научных исследований кафедр ботаники и луговых экосистем и агрохимии и земледелия технологического факультета Тверской сельскохозяйственной академии.

Посетить выставку приглашают всех желающих. Дополнительную информацию можно узнать по телефону: 34-70-94.